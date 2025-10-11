Finta mail dalla polizia postale | Paga e non andrai a processo per pedopornografia Cittadino cade nella rete e versa 20mila euro

ANCONA – Sembravano mail vere, avevano tanto di logo del ministero dell'Interno, e gli chiedevano di pagare per evitare di essere arrestato e di finire a processo per reati di pedopornografia. Quando le ha aperte, un 60enne anconetano, si è sentito morire e in preda allo choc ha pensato di pagare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: finta - mail

Corriere della Sera. . Un maxi furto di dati sanitari e una serie di mail di una finta società di recupero crediti di Monza (in realtà opera di hacker dell’Est Europa) in cui viene chiesto agli utenti di pagare presunti arretrati per prestazioni sanitarie, esami e farmaci. Vai su Facebook

Finta mail della Polizia in Italia: nuova truffa via phishing - Sta circolando in Italia una nuova e inquietante forma di phishing che sfrutta il panico e la pressione psicologica per colpire le sue vittime. Segnala 105.net

Milano, anziana con la figlia malata nella rete della finta cartomante: ingenti prelievi di denaro, la “veggente” e due complici arrestati per truffa - Milano, 5 aprile 2025 – Era caduta in mano a una sedicente cartomante, ai suoi famigliari e a due operai edili che avevano prelevato somme cospicue dai conti di un’anziana milanese. Riporta ilgiorno.it