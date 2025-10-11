Finta mail dalla polizia postale | Paga e non andrai a processo per pedopornografia Cittadino cade nella rete e versa 20mila euro

Anconatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Sembravano mail vere, avevano tanto di logo del ministero dell'Interno, e gli chiedevano di pagare per evitare di essere arrestato e di finire a processo per reati di pedopornografia. Quando le ha aperte, un 60enne anconetano, si è sentito morire e in preda allo choc ha pensato di pagare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finta - mail

Finta mail della Polizia in Italia: nuova truffa via phishing - Sta circolando in Italia una nuova e inquietante forma di phishing che sfrutta il panico e la pressione psicologica per colpire le sue vittime. Segnala 105.net

Milano, anziana con la figlia malata nella rete della finta cartomante: ingenti prelievi di denaro, la “veggente” e due complici arrestati per truffa - Milano, 5 aprile 2025 – Era caduta in mano a una sedicente cartomante, ai suoi famigliari e a due operai edili che avevano prelevato somme cospicue dai conti di un’anziana milanese. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Finta Mail Polizia Postale