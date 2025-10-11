Finale tra cugini a Shanghai | Rinderknech batte Medvedev e raggiunge Vacherot

(Adnkronos) – Arthur Rinderknech ha battuto Daniil Medvedev nella seconda semifinale di Shanghai e raggiunge il cugino Valentin Vacherot all’ultimo atto del Masters 1000 cinese. Oggi, sabato 11 ottobre, il tennista monegasco si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in due ore e 31 di gioco. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Finale tra cugini a Shanghai: Rinderknech batte Medvedev e raggiunge Vacherot

In questa notizia si parla di: finale - cugini

Vacherot e Rinderknech, a Shanghai l'incredibile finale tra cugini di nazionalità diverse (battuti Djokovic e Medvedev): quando il tennis è una questione di famiglia

SARÀ FINALE TRA CUGINI! Il Masters 1000 di Shanghai si chiuderà con l’epilogo più inaspettato, ma anche più romantico di tutti. Se due settimane fa vi avessero detto che Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech si sarebbero contesi il titolo, voi cosa avrest - X Vai su X

Rinderknech e Vacherot, i cugini che fanno sognare Shanghai A Shanghai si sta scrivendo una storia unica: Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot, cugini e compagni di sangue e di talento, hanno raggiunto la semifinale del Masters 1000, ribaltando ogni pr - facebook.com Vai su Facebook

Vacherot e Rinderknech, a Shanghai l'incredibile finale tra cugini di nazionalità diverse (battuti Djokovic e Medvedev): quando il tennis è una questione di famiglia - I grandi si fermano, da Alcaraz che sceglie di non partecipare a Sinner e Djokovic che (complici anche i problemi ... Come scrive ilmessaggero.it

Si completa la favola a Shanghai: è finale tra i cugini Rinderknech e Vacherot - Un epilogo clamoroso nel Masters 1000 di Shanghai e domani ci sarà una finale totalmente inaspettata a inizio torneo. Lo riporta tennisitaliano.it