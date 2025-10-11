Finale tra cugini a Shanghai | Rinderknech batte Medvedev e raggiunge Vacherot

(Adnkronos) – Arthur Rinderknech ha battuto Daniil Medvedev nella seconda semifinale di Shanghai e raggiunge il cugino Valentin Vacherot all’ultimo atto del Masters 1000 cinese. Oggi, sabato 11 ottobre, il tennista monegasco si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in due ore e 31 di gioco.   . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

