Dopo una carriera da leggenda nella vasca, Filippo Magnini ha deciso di tuffarsi in nuove sfide, lontano dai riflettori delle competizioni sportive ma non dal mondo dello sport e dello spettacolo. Ex capitano della Nazionale italiana di nuoto e pluricampione mondiale e europeo, oggi l’atleta originario di Pesaro ha cambiato ritmo, ma non ha perso l’energia e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto. La sua seconda vita professionale è divisa tra attività di commentatore sportivo, progetti dedicati al benessere fisico e nuove esperienze in televisione. Una carriera evoluta, ma sempre coerente con i valori che lo hanno reso un simbolo dello sport italiano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Filippo Magnini che lavoro fa oggi? Ecco il nuovo lavoro dopo il nuoto