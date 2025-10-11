Filippo Inzaghi svela | In Arabia con Simone? Basta traslochi Voglio diventare come questo allenatore per i rosanero

Inter News 24 Filippo Inzaghi svela i suoi obiettivi futuri a Palermo, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole. Filippo Inzaghi, nuovo allenatore del Palermo, ha raccontato il suo impatto con la squadra e la città in un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il fratello dell’ex tecnico dell’ Inter, Simone Inzaghi, ha parlato con entusiasmo della sua esperienza nella città siciliana, sottolineando il suo legame con il Sud e le sfide che lo attendono. SULL’IMPATTO CON PALERMO – «L’impatto con Palermo è stato molto bello. Conosco il Sud. E qui ci sono un milione di tifosi». 🔗 Leggi su Internews24.com

