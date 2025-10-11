Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Palermo, ha parlato così della possibilità che la Juventus entri nella lotta Scudetto. Le dichiarazioni. Il Palermo è il grande favorito in Serie B per ambizioni, entusiasmo dell’ambiente e potenzialità della rosa. In questa sosta per le nazionali, Filippo Inzaghi ha inquadrato la situazione a Tuttosport, parlando anche della lotta Scudetto in Serie A che vede protagonista la Juve. QUI: RISULTATI SERIE A: IL TABELLONE COMPLETO QUI: CLASSIFICA SERIE A: LA POSIZIONE DELLA JUVE L’AFFETTO DEI TIFOSI – «Quell’accoglienza rimarrà per sempre nella mia testa e nel mio cuore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Filippo Inzaghi allo scoperto: «La Juventus lotterà per lo Scudetto? Ecco qual è il mio pensiero sui bianconeri»