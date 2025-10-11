Filippo Inzaghi allo scoperto | La Juventus lotterà per lo Scudetto? Ecco qual è il mio pensiero sui bianconeri
Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Palermo, ha parlato così della possibilità che la Juventus entri nella lotta Scudetto. Le dichiarazioni. Il Palermo è il grande favorito in Serie B per ambizioni, entusiasmo dell’ambiente e potenzialità della rosa. In questa sosta per le nazionali, Filippo Inzaghi ha inquadrato la situazione a Tuttosport, parlando anche della lotta Scudetto in Serie A che vede protagonista la Juve. QUI: RISULTATI SERIE A: IL TABELLONE COMPLETO QUI: CLASSIFICA SERIE A: LA POSIZIONE DELLA JUVE L’AFFETTO DEI TIFOSI – «Quell’accoglienza rimarrà per sempre nella mia testa e nel mio cuore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: filippo - inzaghi
Palermo Frosinone 0-0: rosanero, che fatica! Ma davanti a Mattarella è stato comunque un successo. Filippo Inzaghi ha avuto una conferma: la Serie B è questa
Filippo Inzaghi è un’icona del rap in Francia: per i giovani il suo nome è diventato un neologismo
Le scelte ufficiali di Filippo Inzaghi e Fabio Grosso - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Inzaghi allo scoperto: «La Juventus lotterà per lo Scudetto? Ecco qual è il mio pensiero sui bianconeri» - Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Palermo, ha parlato così della possibilità che la Juventus entri nella lotta Scudetto. Come scrive juventusnews24.com
Venezia, Inzaghi: 'Il Frosinone è la Juventus della Serie B' - Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, parla in conferenza stampa alla vigilia del match col Frosinone: "La sconfitta col Cittadella? Si legge su calciomercato.com