Filippine potente scossa di terremoto interrompe un matrimonio in chiesa | le immagini

Due potenti terremoti hanno colpito, a poche ore di distanza, la stessa regione del sud delle Filippine. Il primo, di magnitudo 7.4, ha causato almeno sette morti, frane e l’evacuazione di aree costiere vicine per il timore di uno tsunami, poi rientrato. Il secondo sisma, di magnitudo 6.8, ha provocato un nuovo allarme tsunami. Nelle immagini, un matrimonio in una chiesa di Maniki, nel Davao del Norte è interrotto dalla prima potente scossa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Filippine, potente scossa di terremoto interrompe un matrimonio in chiesa: le immagini

In questa notizia si parla di: filippine - potente

Terremoto di magnitudo 7,4 nelle Filippine, le immagini della potente scossa: almeno due morti

+++ POTENTE TERREMOTO SCUOTE LE FILIPPINE, PAURA TSUNAMI NEL PACIFICO: ALMENO UN MORTO | FOTO E VIDEO +++ - facebook.com Vai su Facebook

MANILA, 10 OTT - Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Il terremoto ha colpito a circa 20 chilometri (12 miglia) dalla città di Manay ne - X Vai su X

Filippine, terremoto di magnitudo 7.6: i video della scossa - 4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Riporta tg.la7.it

Filippine, terremoto 7.4 nel sud del Paese: almeno un morto. Revocata l’allerta tsunami - Leggi su Sky TG24 l'articolo Filippine, terremoto 7. Scrive tg24.sky.it