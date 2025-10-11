Filippine due forti terremoti in poche ore | le immagini delle scosse
(LaPresse) Due potenti terremoti hanno colpito la stessa regione nel sud delle Filippine a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Il primo, di magnitudo 7,4, ha causato la morte di almeno sette persone, provocando frane e costringendo all’evacuazione delle zone costiere vicine a causa di un breve allarme tsunami. Il secondo terremoto ha avuto una magnitudo preliminare di 6,8 e ha provocato un allarme tsunami locale da parte delle autorità. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
