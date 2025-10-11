Figli d' anima lo spettacolo in prima nazionale al Teatro Gobetti

Torinotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre 2025 alle 19.30 debutta in prima nazionale al Teatro Gobetti Figli d’anima. Incontri che possono cambiare una vita, scritto e diretto da Simone Schinocca. Lo spettacolo, il cui titolo è ispirato al modo in cui Michela Murgia parlava del suo nucleo familiare scelto, pone al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: figli - anima

L'eredità della Murgia: figli d'anima e multe vere

Cerca Video su questo argomento: Figli D Anima Spettacolo