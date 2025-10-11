Figli d' anima lo spettacolo in prima nazionale al Teatro Gobetti
Martedì 21 ottobre 2025 alle 19.30 debutta in prima nazionale al Teatro Gobetti Figli d’anima. Incontri che possono cambiare una vita, scritto e diretto da Simone Schinocca. Lo spettacolo, il cui titolo è ispirato al modo in cui Michela Murgia parlava del suo nucleo familiare scelto, pone al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
L'eredità della Murgia: figli d'anima e multe vere
