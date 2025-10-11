Fiera il neo-presidente Neri definisce la squadra | Non accettiamo attacchi per indebolire Macfrut

Cesenatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la squadra già al lavoro per Macfrut 2026. Il presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione della società ha attribuito le specifiche deleghe ai consiglieri per affiancarlo nel lavoro in vista dell’edizione 2026 della fiera della filiera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: fiera - presidente

fiera neo presidente neriIl presidente di “Cesena Fiera” Patrizio Neri: “Macfrut patrimonio di tutti, quella del 2026 sarà una grande edizione” - presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri in una nota evidenzia la centralità di Macfrut per l’agroalimentare italiano. corriereromagna.it scrive

fiera neo presidente neriNeri (Cesena Fiera): Macfrut patrimonio intero sistema ortofrutta - (askanews) – “Macfrut, con lo spostamento alla Fiera di Rimini, sta vivendo anni di straordinaria crescita, trovando una sua precisa identità nel panorama fieristico internazionale, graz ... Come scrive askanews.it

