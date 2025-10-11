Fiera il neo-presidente Neri definisce la squadra | Non accettiamo attacchi per indebolire Macfrut
Ecco la squadra già al lavoro per Macfrut 2026. Il presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione della società ha attribuito le specifiche deleghe ai consiglieri per affiancarlo nel lavoro in vista dell’edizione 2026 della fiera della filiera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Giovanni Bozzetti è il nuovo presidente della Fondazione Fiera Milano
Inchiesta Equalize, Enrico Pazzali in libertà: niente arresti domiciliari per l’ex presidente di Fondazione Fiera
Morto Mimmo Giallorenzo, presidente di Ecolife e organizzatore della fiera "Ecomob"
L’autosospeso presidente della Fondazione Fiera si dichiara estraneo ai fatti. Gallo e Calamucci volevano riservargli soltanto un accesso ridotto al software. La Procura affiderà una super consulenza informatica per decifrare tutti i file - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente di “Cesena Fiera” Patrizio Neri: “Macfrut patrimonio di tutti, quella del 2026 sarà una grande edizione” - presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri in una nota evidenzia la centralità di Macfrut per l’agroalimentare italiano. corriereromagna.it scrive
