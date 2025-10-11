Fiera deleghe ai consiglieri in preparazione di Macfrut
Il presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione ha attribuito le specifiche deleghe ai consiglieri per affiancarlo nel lavoro di Macfrut (21-23 aprile 2026). Valorizzando le competenze dei professionisti del Cda a Ernesto Fornari è stata affidata la delega espositori Italia, a Enrico Turoni quelli esteri e le missioni internazionali, ad Alessandra Graziani le politiche di marketing. In merito ai rapporti istituzionali, quelli in ambito nazionale sono stati attribuiti a Lorenzo Tersi, quelli regionali a Paolo Lucchi, mentre a Carlo Costa il bilancio e personale dell’ente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fiera - deleghe
