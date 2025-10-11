Il presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione ha attribuito le specifiche deleghe ai consiglieri per affiancarlo nel lavoro di Macfrut (21-23 aprile 2026). Valorizzando le competenze dei professionisti del Cda a Ernesto Fornari è stata affidata la delega espositori Italia, a Enrico Turoni quelli esteri e le missioni internazionali, ad Alessandra Graziani le politiche di marketing. In merito ai rapporti istituzionali, quelli in ambito nazionale sono stati attribuiti a Lorenzo Tersi, quelli regionali a Paolo Lucchi, mentre a Carlo Costa il bilancio e personale dell’ente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiera, deleghe ai consiglieri in preparazione di Macfrut