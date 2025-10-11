Fidapa
Un appuntamento ormai attesissimo in città e che ogni anno accende i riflettori sulle donne che, con il loro talento, la loro competenza e il loro impegno, contribuiscono a rendere più forte, solidale e innovativa la comunità di Monza e della Brianza.Monza ha celebrato il talento e il coraggio.
Casarano, FIDAPA BPW Italy: "Merito, Competenze, Educazione" al centro del nuovo biennio - "La FIDAPA – sottolinea Pamela Lecci – promuove una comunicazione consapevole e responsabile, valorizzando l'identità di genere e l'immagine della donna, sfidando stereotipi e linguaggi discriminatori ...
Fidapa Catanzaro. Annarita Palaia presidente per il biennio 2025-2027 - La Presidente Annarita Palaia, imprenditrice e attivista impegnata nel sociale, accoglie con entusiasmo il nuovo incarico alla guida della BPW Italy – Sezione di Catanzaro per il biennio 2025–2027.