Fidapa pieni poteri per il nuovo direttivo | alla presidenza c' è Silvana Catani

Forlitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo direttivo per la sezione forlivese della Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari), entrato in carica dal primo ottobre. Alla presidenza c'è Silvana Catani, già presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi), che ha già svolto in sezione Fidapa Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fidapa - pieni

fidapa pieni poteri nuovoFIDAPA Vittoria vince il concorso nazionale “Incanto Libero” - La FIDAPA di Vittoria premiata a Roma con il gruppo “Fifty Five” del Verga di Modica: vince il concorso nazionale “Incanto Libero” ... ragusah24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fidapa Pieni Poteri Nuovo