Fidapa pieni poteri per il nuovo direttivo | alla presidenza c' è Silvana Catani
Nuovo direttivo per la sezione forlivese della Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari), entrato in carica dal primo ottobre. Alla presidenza c'è Silvana Catani, già presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi), che ha già svolto in sezione Fidapa Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: fidapa - pieni
Fidapa dona alla città di Termoli la raccolta storica di “Meteora”. [Link nel primo commento] TERMOLI – Un tesoro di storia locale è ora a disposizione della comunità. Giovedì 25 settembre, la Biblioteca comunale “G. Perrotta” di Termoli ha ricevuto in dono la c - facebook.com Vai su Facebook
FIDAPA Vittoria vince il concorso nazionale “Incanto Libero” - La FIDAPA di Vittoria premiata a Roma con il gruppo “Fifty Five” del Verga di Modica: vince il concorso nazionale “Incanto Libero” ... ragusah24.it scrive