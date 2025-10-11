Fidanza | Nel nome di Charlie la libertà non arretra Milano unisce la destra europea contro l’odio
Sotto il patrocinio dell’eurodeputato e vicepresidente dell’Ecr party Carlo Fidanza, la fondazione New Direction — think tank dei conservatori europei — ha organizzato a Milano il convegno “ Charlie. Contro l’odio, per la libertà ”, una serata densa di interventi e riflessioni dedicata alla memoria di Charlie Kirk, a un mese dal suo brutale assassinio. Contro l’odio, in difesa della libertà. Il titolo dell’evento — “ Contro l’odio, in difesa della libertà ” — racchiude lo spirito con cui intellettuali, giornalisti e figure istituzionali si sono alternati sul palco: riaffermare la centralità della libertà di pensiero in un’epoca segnata da ciò che gli organizzatori definiscono “l’odio politico crescente proveniente dalla sinistra ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Carlo Fidanza. CHARLIE: CONTRO L'ODIO, PER LA LIBERTÀ Con New Direction, una maratona per la libertà nel nome di Charlie Kirk, a un mese dal suo assassinio. Insieme a noi, tanti esponenti della cultura e del giornalismo italiano che si alternano