Fico a De Luca | Sul programma sì al confronto ma io vengo dai 5s
Tempo di lettura: 2 minuti “ Il confronto sui contenuti c’è già. Esiste un tavolo dove sono presenti tutte le liste e i partiti che appoggiano la mia candidatura a Presidente della Regione e quindi è questa la coalizione e lì stiamo scrivendo il programma. Poi.. io vengo dal Movimento Cinquestelle”. Roberto Fico, candidato del ‘Campo largo’ alle prossime Regionali in Campania replica così, interpellato dall’ANSA, all’attuale governatore della Campania Vincenzo De Luca che in mattinata a Firenze, alla Festa de Il Foglio, si era detto pronto a spiegare allo stesso Fico “che il tempo della demagogia e delle stupidaggini è finito” e che “la Campania, dopo dieci anni di rivoluzione democratica e civile, ha bisogno di proposte serie e non di scemenze”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: fico - luca
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Regionali in Campania, Schlein e De Luca da Conte: via veti sulla corsa di Fico
Regionali Campania, a che punto è la candidatura di Roberto Fico a presidente e cosa ha chiesto De Luca
Campania, De Luca: "Appoggio Fico, ma impari che il tempo delle stupidaggini è finito" - facebook.com Vai su Facebook
De Luca: «Spiegherò a Fico che il tempo delle scemenze è finito. E farò politica altri 25 anni» - X Vai su X
Regionali, Fico risponde a Vincenzo De Luca: «Il confronto sui contenuti c'è già, ma io vengo dai CinqueStelle» - Esiste un tavolo dove sono presenti tutte le liste e i partiti che appoggiano la ... Scrive msn.com
Campania: De Luca, 'Appoggio centrosinistra, a Fico spiegherò tempo delle scemenze è finito' - Video - "Quello che è sicuro è che non vado a casa e non vado alle Seychelles. Segnala affaritaliani.it