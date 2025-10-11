Fico a De Luca | Sul programma sì al confronto ma io vengo dai 5s

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il confronto sui contenuti c’è già. Esiste un tavolo dove sono presenti tutte le liste e i partiti che appoggiano la mia candidatura a Presidente della Regione e quindi è questa la coalizione e lì stiamo scrivendo il programma. Poi.. io vengo dal Movimento Cinquestelle”. Roberto Fico, candidato del ‘Campo largo’ alle prossime Regionali in Campania replica così, interpellato dall’ANSA, all’attuale governatore della Campania Vincenzo De Luca che in mattinata a Firenze, alla Festa de Il Foglio, si era detto pronto a spiegare allo stesso Fico “che il tempo della demagogia e delle stupidaggini è finito” e che “la Campania, dopo dieci anni di rivoluzione democratica e civile, ha bisogno di proposte serie e non di scemenze”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

