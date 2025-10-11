Fiamme in palazzo nel Milanese 3 morti

Servizitelevideo.rai.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

8.40 Tre persone sono morte in un incendio divampato nel loro appartamento a Cornaredo, nel Milanese. Le vittime sono i membri di una famiglia: padre e madre di 88 e 85 anni e il figlio di 55. Il rogo si è sviluppato al primo dei sei piani di un palazzo, dal quale sono state evacuate 50 persone: 19 sono state visitate dai sanitari sul posto, altre 8 sono state portate in ospedale. Nessuna è grave. Si indaga sulle cause. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiamme - palazzo

Ucraina, raid russo su Odessa: decine di persone evacuate da un palazzo in fiamme

L’aereo perde il controllo e si schianta sul palazzo: le fiamme divorano tutto, morti e feriti

Incendio devastante: in fiamme un’attività commerciale e il palazzo sovrastante

fiamme palazzo milanese 3A fuoco una palazzina nel Milanese, 40 evacuati e 3 morti: padre, madre e figlio perdono la vita - Un’intera famiglia è morta nel rogo che si è sviluppato all’interno della palazzina intorno alle 4. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Palazzo Milanese 3