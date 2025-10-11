Fiamme in palazzo nel Milanese 3 morti

8.40 Tre persone sono morte in un incendio divampato nel loro appartamento a Cornaredo, nel Milanese. Le vittime sono i membri di una famiglia: padre e madre di 88 e 85 anni e il figlio di 55. Il rogo si è sviluppato al primo dei sei piani di un palazzo, dal quale sono state evacuate 50 persone: 19 sono state visitate dai sanitari sul posto, altre 8 sono state portate in ospedale. Nessuna è grave. Si indaga sulle cause. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it