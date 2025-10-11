Fiabe e disabilità | in ‘Deforme’ il mostro non vuole essere più il cattivo

Nel memorabile saggio Il flauto e il tappeto, pubblicato all’inizio degli anni 70 e ora contenuto nel volume Gli imperdonabili di Adelphi, Cristina Campo, scrivendo alcune delle pagine più ispirate del Novecento, affida alla fiaba il ruolo di custodire il senso del sacro nel naufragio di senso della modernità. La fiaba è un rito, non una mera finzione narrativa, un modo semplice quanto illuminante in cui l’invisibile regno degli archetipi si rivela alla nostra infanzia. “Poeticamente abita l’uomo su questa terra”, sanciva con accenti sublimi Friedrich Hölderlin e tale “base poetica” della mente umana veniva ripresa, tra gli altri, da un autore come Hillman; il più popolare tra gli allievi di Jung, vede nella forza dei miti il potere curativo delle storie, come modello per costruire il proprio mito personale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it