Esiste un manuale per orientarsi nel caos del presente? Come si fa a distinguere la realtà dalla sua versione manipolata, a costruirsi un pensiero critico, a trovare risposte in un mondo dove tutto è "on" ma poco è autentico? A queste domande proverà a rispondere Luce! 2025, il festival che il 17 e 18 ottobre torna a Firenze per la sua quinta edizione, con il titolo " Senza Filtri ". La partecipazione è gratuita su registrazione: luce.newsfestival2025; le iscrizioni sono ancora aperte. In un tempo di narrazioni distorte e verità sfuggenti, il ruolo dell’ educazione è cruciale. "La scuola deve sviluppare nei giovani il senso critico per arrivare alla verità – afferma Ernesto Pellecchia, direttore generale dell’Ufficio Scolastico della Toscana –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festival Luce! 2025. Manuale contro il caos: comunicare senza filtri