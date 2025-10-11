Festival Luce! 2025 Manuale contro il caos | comunicare senza filtri
Esiste un manuale per orientarsi nel caos del presente? Come si fa a distinguere la realtà dalla sua versione manipolata, a costruirsi un pensiero critico, a trovare risposte in un mondo dove tutto è "on" ma poco è autentico? A queste domande proverà a rispondere Luce! 2025, il festival che il 17 e 18 ottobre torna a Firenze per la sua quinta edizione, con il titolo " Senza Filtri ". La partecipazione è gratuita su registrazione: luce.newsfestival2025; le iscrizioni sono ancora aperte. In un tempo di narrazioni distorte e verità sfuggenti, il ruolo dell’ educazione è cruciale. "La scuola deve sviluppare nei giovani il senso critico per arrivare alla verità – afferma Ernesto Pellecchia, direttore generale dell’Ufficio Scolastico della Toscana –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: festival - luce
Marcotullio (ViiV Healthcare): "Al fianco di Mix Festival per fare luce su Hiv"
Torna Luce!. Quinto festival “Senza filtri“
Al Festival Il Tempo delle Donne del Corriere delle Sera, l'appuntamento su giovani e gender gap, per far luce su come le disparità di genere influenzino i sogni dei ragazzi
Festival di Luce! 2025, è conto alla rovescia: ecco il programma dei due giorni che accenderanno Firenze - X Vai su X
Festival di Luce! 2025, è conto alla rovescia: ecco il programma dei due giorni che accenderanno Firenze - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Festival Luce!. Riflessioni e cultura. Ma tutto ’Senza filtri’ - di Marianna Grazi Cosa fare il prossimo weekend? Da msn.com
Luce!, il festival raddoppia. Spiritualità ’senza filtri’. E startup inclusive - Il conduttore fiorentino Carlo Conti si racconta tra diritti civili e temi sociali ... Lo riporta msn.com