Festival giornalismo culturale a Urbino Gli ospiti di oggi
La seconda giornata della XIII edizione del Festival del Giornalismo Culturale dedicato allo sguardo ecologico nel giornalismo culturale offre nuovamente ospiti d’eccezione che saranno protagonisti di talk e incontri tutti nella sala del trono di palazzo ducale. Si inizia alle ore 9,30 con una lectio di Mario Tozzi, celebre geologo e divulgatore scientifico, su come “salvare il salvabile“, seguita dalla presentazione dei risultati di una nuova ricerca sulle abitudini informative delle giovani generazioni in merito a ecologia e ambiente che saranno discussi con Claudia D’Ippolito, Giuseppe Iannaccone, Giacomo Giossi e Adriano Monti Buzzetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
