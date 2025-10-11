Festival dello Sport – Ibrahimovic ospite del talk Io Zlatan | segui con noi l’evento in diretta | LIVE News

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Direttamente dal Festival dello Sport, dall'Auditorium Santa Chiara di Trento alle 15:00, seguiremo LIVE l'evento: "Io Zlatan" con ospite Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

festival dello sport 8211 ibrahimovic ospite del talk io zlatan segui con noi l8217evento in diretta live news

© Pianetamilan.it - Festival dello Sport – Ibrahimovic ospite del talk “Io Zlatan”: segui con noi l’evento in diretta | LIVE News

In questa notizia si parla di: festival - sport

Baia Flaminia, gran folla al Festival del mare. Dimostrazioni su sport e soccorsi

Festival dello sport a Flumignano, sette giorni di festa

Umbria terra di santi, norcini e grandi organizzatori di eventi. Relazione Siae: sport, cultura e festival portano turismo e lavoro

Iniziato a Trento il Festival dello Sport - Quattro giorni di eventi, 200 campioni in 10 location per raccontare storie di "Adrenalina pura". Come scrive rainews.it

festival sport 8211 ibrahimovicFestival dello Sport al via oggi: da Ibrahimovic a Zidane, da Tamberi a Mancini, quattro giorni di campioni e adrenalina - Oggi l'inaugurazione dell'ottava edizione a Trento: Urbano Cairo insieme a Tamberi e Kostner ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festival Sport 8211 Ibrahimovic