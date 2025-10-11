Festa dello Sport Aversa protagonista alla Reggia di Caserta con 400 bambini al progetto Volley S3
Una giornata indimenticabile all'insegna dello sport, dell'amicizia e della condivisione quella vissuta ieri dai piccoli alunni degli istituti scolastici di Aversa, protagonisti assoluti alla grande manifestazione "Volley S3", ospitata presso lo straordinario scenario della Reggia di Caserta. L'iniziativa, promossa dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) in collaborazione con l'Esercito Italiano e con il patrocinio del Comune .
Aversa, 400 bambini alla Reggia di Caserta per il Volley S3 - Una giornata indimenticabile all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione quella vissuta ieri dai piccoli alunni degli ... Come scrive pupia.tv
