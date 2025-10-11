Festa del Miele non solo sapori Visite guidate agli alveari
Belforte all’Isauro è pronta ad accogliervi per la 37ª edizione della Festa del Miele, manifestazione storica che da oltre tre decenni celebra una delle eccellenze più rappresentative del territorio: il miele del Montefeltro. L’appuntamento partito ieri proseguirà fino a domani con un programma ormai consolidato nel calendario delle iniziative autunnali delle Marche. Protagonista indiscusso sarà, come sempre, il miele, affiancato da una selezione di prelibatezze autunnali, tra cui spiccano i tartufi del Montefeltro. Di particolare rilievo i dolci al miele preparati secondo le antiche ricette delle donne di Belforte, autentico tesoro della tradizione locale, che rappresentano il fiore all’occhiello della festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
