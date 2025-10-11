Festa del Cinema di Roma 2025 date programma e super star

Da mercoledì 15 a domenica 26 ottobre 2025 si tiene la Festa del Cinema di Roma, la kermesse cinematografica capitolina giunta alla sua ventesima edizione. Oltre una settimana di anteprime cinematografiche, incontri e workshop con alcuni dei più autorevoli esponenti della settima arte e tanti eventi aperti al pubblico. Ecco il calendario completo, gli ospiti e i film in concorso. I film della Festa del Cinema di Roma 2025. Saranno più di 150 i film della Festa del Cinema di Roma 2025, provenienti da 38 paesi diversi. Ad aprire la kermesse, La vita va così di Riccardo Milani, con Virginia Raffaele e Diego Abatantuono nel cast. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Festa del Cinema di Roma 2025, date, programma e super star

Franco Pinna Fotografo. Omaggio per un Centenario. . La Festa del Cinema celebra i 100 anni dalla nascita di Franco Pinna, maestro dell’obiettivo e testimone unico del nostro cinema, con tre mostre a ingresso gratuito: . Fellini in scena! | 15–26 ottobre, Vai su Facebook

