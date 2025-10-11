Ferrovia un altro no al progetto | Niente viadotti né altri binari

Imola, 11 ottobre 2025 – Nuova petizione online, promossa dal coordinamento dei comitati contrari alla costruzione di un viadotto vicino all’autostrada, a sostegno della revisione del progetto di ampliamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. La petizione, che ha già raccolto circa 500 firme in pochi giorni, chiede alla Regione e a Rfi di “ascoltare le proposte tecniche alternative già illustrate da esperti di grande e indiscussa competenza”. Nel frattempo, il consigliere regionale di opposizione Marco Mastacchi ha depositato una nuova interrogazione alla Giunta di Michele de Pascale con la richiesta di audizione in commissione per un “confronto fra i tecnici indipendenti, regionali e di Rfi”, ricordano i comitati, parlando di “passaggio fondamentale per garantire finalmente un confronto tecnico trasparente e documentato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

