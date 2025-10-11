Ferriere inaugurato il ponte a Taravelli
Sabato 11 ottobre, è stato inaugurato il ponte in località Taravelli sulla strada di bonifica Ferriere-Rocca in Comune di Ferriere. L’opera - sul rio del Lago Moo – è stata collaudata e riaperta al transito a inizio dicembre 2024 a seguito della demolizione del vecchio ponte e la realizzazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
