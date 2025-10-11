La Ferrari è un disastro dopo l’altro. Le ultime prestazioni sono state sconfortanti ben al di là di ogni pessima previsione. Tuttosport rilancia alcune indiscrezioni del sito tedesco F1-Insider. Ecco qualche estratto: Il devastante trittico Monza, Baku, Singapore ha infatti acceso tutti gli allarmi possibili e soprattutto i malumori interni che Fred Vasseur comincia a fare fatica a gestire. A cominciare dalla frustrazione di Charles Leclerc, che dopo la rabbia dell’ultimo Gp ha fatto sapere tramite il suo manager Nicolas Todt di iniziare a guardarsi intorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ferrari, un guaio dopo l’altro. Cala in Borsa, Elkann potrebbe mollare Vasseur, si riparla di Horner (Tuttosport)