Al fine di permettere i rilievi del caso e per aiutare i soccorritori a mettere in sicurezza l'area, la statale Adriatica è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 92, con deviazioni del traffico verso gli svincoli di Montesanto e San Nicolò. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ferrara, frontale tra due auto sulla statale Adriatica: morti una donna e due ragazzi