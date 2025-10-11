Ferrante Fi | Occasione storica per voltare pagina in Campania
Tempo di lettura: 2 minuti " Forza Italia in Campania sta raccogliendo le adesioni di tantissimi esponenti politici, simpatizzanti ed elettori che lasciano la coalizione di centrosinistra, ormai sempre più a sinistra, per convergere nell'unico vero centro. I cittadini chiedono discontinuità: la Campania ha bisogno di ripartire investendo sulle forze produttive, sulla sanità, sul turismo e su infrastrutture efficienti che sono la leva dello sviluppo economico, ma anche uno strumento imprescindibile di coesione, modernizzazione e competitività per i territori, soprattutto quelli interni". Lo ha detto il deputato campano di Forza Italia e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, intervenendo a due eventi elettorali a Salerno e Battipaglia.
Calabria: Ferrante (Fi), 'storica vittoria azzurra, buon lavoro a Occhiuto' - "La riconferma di Roberto Occhiuto a presidente della regione Calabria è la dimostrazione che i cittadini continuano a credere nel buon governo rappresentato da Forza Italia ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Ferrante (Mit): “La transizione energetica è un’occasione storica per i porti” - "La transizione energetica del sistema portuale nazionale non è solo una sfida ambientale, ma un'opportunità strategica per il rilancio industriale e occupazionale del Paese, a partire dal ... Lo riporta ilsecoloxix.it