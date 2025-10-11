Fermato con la famiglia in auto a Carini non apre la mano e scatta il controllo | cocaina nel mezzo e arresto

Arrestato a Carini un 44enne per detenzione e spaccio di droga: fermato dai Carabinieri con la famiglia in auto, sequestrate dosi e denaro.

