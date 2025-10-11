Fermati per un controllo in centro | sorpresi con hashish e un machete in auto

Bresciatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli di routine nel centro di Chiari si sono trasformati in un intervento inatteso quando una pattuglia dei Carabinieri ha fermato un'auto con tre giovani a bordo, il cui comportamento nervoso ha subito destato sospetti.La perquisizione ha confermato i timori dei militari: uno dei ragazzi a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fermati - controllo

Italia. Fermati per un controllo, poi la fuga folle: l’epilogo è drammatico

Fermati durante il controllo e risultati irregolari nel territorio nazionale: due denunce

Savona, controllo della Finanza: fermati 4 giovani che trasportavano armi e liquidi infiammabili | Video

Cerca Video su questo argomento: Fermati Controllo Centro Sorpresi