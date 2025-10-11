Ferito da un cacciatore a Conselice
Poteva finire in tragedia quanto accaduto alcuni giorni fa - nel comunicato ufficiale l’Arma non ha resa nota la tempistica - a Conselice. A seguito di quanto avvenuto i carabinieri della Stazione della località hanno denunciato un 69 enne per il reato di lesioni colpose. Gli accertamenti sono stati avviati a seguito della denuncia presentata da un 42enne, residente nella provincia di Ferrara: l’uomo, stando alle informazioni fornite dai carabinieri, ha dichiarato ai militati che mentre si trovava nel territorio di Conselice, impegnato in alcuni lavori di bonifica di un canale presso un campo agricolo di proprietà di una nota azienda locale, è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco, sparato da un cacciatore poco distante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
