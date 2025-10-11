Ferguson e il primo gol da eroe di Scozia | Lo sognavo da bambino che orgoglio

La prima volta non si scorda mai. Specie se arriva nel tempio di Hampden Park, con addosso la maglia che ogni scozzese sente cucita sul petto e in coda a una partita che la Grecia sul piano del gioco e delle occasioni ha dominato salvo uscirne al novantesimo con le ossa rotte e la più dolorosa delle sconfitte. Giovedì notte a Glasgow ha vinto 3-1 la Scozia e ha stravinto Lewis Ferguson, il cui gol del provvisorio 2-1 segnato in mischia all’80’ è stata, per usare una metafora da highlander, la catapulta che ha fatto crollare le mura greche, spianando la strada a tre punti fondamentali nella corsa della Scozia al Mondiale americano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

