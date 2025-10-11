Femminicidio di Lettomanoppello nel Pescarese i colpi di Antonio Mancini partiti per sbaglio | il racconto

Antonio Mancini sarebbe dispiaciuto ma non pentito per il femminicidio dell'ex moglie Cleria Mancini a Lettomanoppello: cosa ha detto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Lettomanoppello nel Pescarese, i colpi di Antonio Mancini “partiti per sbaglio”: il racconto

In questa notizia si parla di: femminicidio - lettomanoppello

Femminicidio a Lettomanoppello vicino Pescara, donna uccisa in strada dal marito pluripregiudicato

Lettomanoppello (Pescara), uccisa a colpi di pistola dall’ex marito: ennesimo femminicidio

Femminicidio di Lettomanoppello, l'uomo che ha sparato ha rischiato di colpire anche il nipote di 12 anni

#femminicidio a #Lettomanoppello. 'Minacciava tutti, ma nessuno gli ha tolto quella pistola' #abruzzo #cronaca - X Vai su X

Femminicidio a Lettomanoppello, Antonio Mancini dopo aver ucciso l'ex moglie avrebbe preso di mira anche il nipotino 12enne - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio di Lettomanoppello nel Pescarese, i colpi di Antonio Mancini “partiti per sbaglio”: il racconto - Antonio Mancini sarebbe dispiaciuto ma non pentito per il femminicidio dell'ex moglie Cleria Mancini a Lettomanoppello: cosa ha detto all'avvocato ... virgilio.it scrive

Femminicidio di Lettomanoppello: Mancini al legale: "I colpi sono partiti per sbaglio" - Così Antonio Mancini, 69 anni, ha cercato di giustificare davanti al suo avvocato Marcello Cordoma l’uccisione della ex moglie Cleria Mancini, 66 anni, e ... Scrive veratv.it