Femke Bol lascia i 400 hs e cambia specialità! Nuova distanza per inseguire l’oro olimpico | rivoluzione nell’atletica

Femke Bol ha deciso di cambiare specialità. Notizia di notevole impatto nell'universo dell'atletica, visto che stiamo parlando di uno dei volti simbolo in campo internazionale. La fresca Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli, nonché bronzo nella medesima specialità alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha optato per un radicale cambio di carriera: dalla prossima stagione si sposterà sugli 800 metri! Dal giro della morte con barriere alla doppia tornata di pista, una delle distanze più nobili e ricca di storia La 25enne olandese, che detiene il record europeo dei 400 hs (50.95), nonché il primato mondiale dei 300 ostacoli (36.

