Fedez non si presenta per il duetto Francesca Michielin lo scopre sul palco | Ma che ca***! – Il video
Francesca Michielin si è ritrovata a gestire da sola il duetto con Fedez, ospite previsto sul palco dell’Arena di Verona per il concerto dei 30 anni della cantante. All’ultimo lei ha dovuto scoprire che Fedez non ci sarebbe stato, bloccato da problemi di salute. Ed è la reazione di MIchielin che è diventata virale nelle ultime ore, dopo giorni dall’evento che ha visto l’Arena registrare il sold out. La reazione sul palco. «Anche lui stasera non viene, ma che ca**o!», esordisce nel video Michielin davanti al pubblico. A quel punto si rivolge ai fan: «Allora, facciamo così: mandiamo il nostro amore a Federico affinché guarisca presto. 🔗 Leggi su Open.online
