Fedez non si presenta al duetto con Michielin lei lo scopre durante il concerto | Ma che caz** Il messaggio dal palco

Avrebbero dovuto esibirsi insieme in un duetto Fedez e Francesca Michielin, in occasione del concerto organizzato dalla cantante all'Arena di Verona per i suoi 30 anni. Il piano, però, è saltato per via di un problema di salute del rapper che lo ha comunicato alla collega con un videomessaggio. 🔗 Leggi su Today.it