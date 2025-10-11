Fedez non si presenta al duetto con Michielin lei lo scopre durante il concerto | Ma che caz** Il messaggio dal palco
Avrebbero dovuto esibirsi insieme in un duetto Fedez e Francesca Michielin, in occasione del concerto organizzato dalla cantante all'Arena di Verona per i suoi 30 anni. Il piano, però, è saltato per via di un problema di salute del rapper che lo ha comunicato alla collega con un videomessaggio. 🔗 Leggi su Today.it
Fedez non si presenta per il duetto, Francesca Michielin lo scopre sul palco: «Ma che ca***!» – Il video - All'Arena di Verona, la cantante si è dovuta arrangiare per il concerto che celebrava i suoi 30 anni. open.online scrive
