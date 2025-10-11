Fedez contro Ghali per il post sui rapper e Gaza | Fai la morale agli altri ma lavori con i brand che sostengono Israele Dov’eri 11 anni fa?

«Dov’eri 11 anni fa?», ha esordito Fedez nel suo podcast Pulp, rispondendo a Ghali che, pochi giorni fa, aveva accusato i rapper di non aver preso posizione sulla crisi umanitaria a Gaza. Il rapper ha criticato il collega per la sua retorica « morale », ricordando la propria storia di impegno politico: «Negli anni 2010-2011 affrontavo questi temi politici nelle mie canzoni, tra cui il conflitto israelo-palestinese. Non puoi accusare gli altri di silenzio quando tu stesso non ti eri interessato». Fedez poi è andato oltre, richiamando le collaborazioni di Ghali con marchi internazionali come Ikea e McDonald’s, definendole incompatibili con il messaggio di condanna che il rapper di origini tunisine ha rivolto ai colleghi: «Secondo me non può arrogarsi il diritto di fare la morale agli altri, perché tu così come me, così come tanti altri rapper, hai collaborato con i brand che sostengono Israele ». 🔗 Leggi su Open.online