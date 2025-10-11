Federico Aldrovandi i residenti di via Ippodromo scrivono una lettera | Era un disadattato quel giorno ci ha esasperati

Ferrara si trova ancora a riflettere sulla morte di Federico Aldrovandi, avvenuta vent?anni fa, un evento che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva della città e ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

federico aldrovandi residenti viaFederico Aldrovandi, la lettera dei residenti della strada dove è stato ucciso: «Stanchi di essere attaccati, era un ragazzo disadattato e non è un esempio per i giovani» - Storia di un orrore perbene» ha pubblicato sui social una lettera ricevuta da chi vive nella zona dove Federico Aldrovandi venne ucciso da quattro poliziotti: «E ... Si legge su msn.com

federico aldrovandi residenti viaFederico Aldrovandi, memoria di una vita spezzata - Un simbolo di memoria, giustizia e lotta contro gli abusi di potere ... internapoli.it scrive

