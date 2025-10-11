Federica Masolin | Per chi tifo? Metà della mia famiglia è interista e l’altra…

La giornalista di Skysport ha risposto alle domande che solitamente le persone fanno a Google quando cercano il suo nome. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Federica Masolin: “Per chi tifo? Metà della mia famiglia è interista e l’altra…”

In questa notizia si parla di: federica - masolin

Chi è Federica Masolin, giornalista sportiva e volto di Sky Sport

Federica Masolin è diventata mamma: la foto con la figlia Nina a Ferragosto

Federica Masolin è diventata mamma: la conduttrice di Sky Sport ha partorito la primogenita Nina

La Gazzetta dello Sport. . Most googled questions con Federica Masolin ? Tommaso Milanese - facebook.com Vai su Facebook

Dal 09 al 12 Ottobre, Trento Unipol è Premium Partner del Festival dello Sport Gli incontri Powered by Unipol: 9/10 - 20:45 @PeccoBagnaia: IL FUOCO DENTRO di @FedericaMasolin 12/10 - 10:30 @greg_palt e @RossyPuppy: UNA MEDAGLIA SUL CUORE - X Vai su X

Federica Masolin: le lacrime per le parole di Luis Enrique, la sensibilità del Cuchu Cambiasso. Chi è la giornalista di Sky Sport - Milano, 1 giugno 2025 – I suoi occhi gonfi di lacrime non sono sfuggiti a chi stava assistendo alla trasmissione post- ilgiorno.it scrive

Chi è Federica Masolin, giornalista sportiva e volto di Sky Sport - La sua è una profonda passione per lo sport, che le ha consentito di diventare un volto familiare per milioni di ... Da dilei.it