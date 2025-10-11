Federica e Davide Brignone | una tigre in famiglia Rivivi l' evento completo

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il video completo dell'evento del Festival dello Sport con Federica Brignone, vincitrice della Coppa del Mondo di sci, e il fratello e allenatore Davide. E la partecipazione di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. Conduce Cristina Fantoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

federica e davide brignone una tigre in famiglia rivivi l evento completo

© Gazzetta.it - Federica e Davide Brignone: una tigre in famiglia. Rivivi l'evento completo

In questa notizia si parla di: federica - davide

federica davide brignone tigreFederica Brignone al Festival dello Sport: "Dopo l'infortunio superati anche momenti di sconforto, ora lavoro per tornare a fare l'atleta. Sarò in pista appena possibile" - La sua determinazione non più che ispirare, infortunio o non infortunio. Lo riporta ildolomiti.it

federica davide brignone tigreBrignone: "Io e mio fratello Davide, una forza che non si spezza. L'obiettivo è ritrovare me stessa" - Fede e il fratello si raccontano sul palco del Teatro Sociale, dai trionfi alla fatica per il ritorno dall'infortunio: "Ho passato mesi difficili, ma so che tornerò. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Federica Davide Brignone Tigre