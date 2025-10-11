febbre quando curarla fa troppo male

Inizia l’autunno e arrivano i malanni di stagione: raffreddore, febbre, tosse, mal di gola. È quasi un rito domestico: appena il termometro segna 37,5 gradi le nostre case si trasformano in piccole farmacie improvvisate. Tra anti infiammatori, sciroppi, gocce, compresse prese «a occhio», e magari quell’antibiotico avanzato dall’ultima volta, alla fine è facile esagerare, mischiare farmaci o sbagliare dose e indicazioni. E i pericoli possono essere ben peggiori di quanto immaginiamo, soprattutto perché si parla di medicinali da banco che non richiedono prescrizione, e che quindi consideriamo sicuri: ma più aumenta la percezione di sicurezza, più alto è il rischio di danni e di abuso. 🔗 Leggi su Panorama.it

