Fdi la spallata di Veneri | Basta con la grande Asl e con l’Irpef alle stelle Il sostegno alle famiglie

di Gaia Papi AREZZO Sanità, infrastrutture e sostegno alla famiglia sono i pilastri della campagna di Gabriele Veneri, capolista di Fratelli d’Italia e consigliere regionale uscente. Veneri quali sono i punti centrali del suo programma? "Innanzitutto la sanità. La Corte dei Conti ha certificato un buco di 200 milioni: segno evidente di una gestione fallimentare. Serve una revisione totale del sistema, senza aumentare le tasse. Il presidente Giani ha già portato l’Irpef toscana ai livelli più alti d’Italia: bisogna tagliare gli sprechi e riportare efficienza nei servizi". E per la provincia di Arezzo? "Vogliamo tornare al modello delle Asl provinciali, superando l’enorme struttura della Sud Est. 🔗 Leggi su Lanazione.it
