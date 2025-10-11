FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 1 | Schick 86 OVR + Scelta Tra Due Ali Veloci!

Imiglioridififa.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento Ratings Reload porta una SBC molto interessante e ricca di premi: la “Duo Pick 1”. Completando questa sfida in quattro parti, non solo otterrai pacchetti, ma sbloccherai l’attaccante Patrik Schick (86 OVR) come premio intermedio e, al termine, una scelta tra due ali: Johan Bakayoko (85 OVR) e Antoine Semenyo (85 OVR)! Hai solo 7 giorni per completare questa catena di SBC e arricchire il tuo attacco. Il Premio Finale: Scegli la Tua Ala (85 OVR). Il premio finale è un 1 of 2 Pick (Non Scambiabile) tra due veloci giocatori della promozione Ratings Reload, entrambi con valutazione 85 OVR: Johan Bakayoko (85 OVR): Ala Destra (RW), noto per Velocità e Dribbling. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc ratings reload duo pick 1 schick 86 ovr scelta tra due ali veloci

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 1: Schick 86 OVR + Scelta Tra Due Ali Veloci!

In questa notizia si parla di: ratings - reload

EA FC 26 Team Ratings Reload Lista Carte Della Nuova Squadra

Il mercato si accende con la promo Ratings Reload [VIDEO]

RIVOLUZIONE RATING: EA FC 26 CAMBIA LE CARTE! Arriva ‘Ratings Reload’ – le nuove EVO e le ‘Silver Stunners’?

fc 26 sbc ratingsFC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 1: Schick 86 OVR + Scelta Tra Due Ali Veloci! - L'evento Ratings Reload porta una SBC molto interessante e ricca di premi: la "Duo Pick 1". Si legge su imiglioridififa.com

fc 26 sbc ratingsEA FC 26 Arda Guler Ratings Reload SBC: Solutions, cost & more - In this article, check out the latest information on Arda Guler Ratings Reload SBC in EA FC 26 with it's tasks, solutions, cost and more details. khelnow.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Sbc Ratings