L’evento Ratings Reload porta una SBC molto interessante e ricca di premi: la “Duo Pick 1”. Completando questa sfida in quattro parti, non solo otterrai pacchetti, ma sbloccherai l’attaccante Patrik Schick (86 OVR) come premio intermedio e, al termine, una scelta tra due ali: Johan Bakayoko (85 OVR) e Antoine Semenyo (85 OVR)! Hai solo 7 giorni per completare questa catena di SBC e arricchire il tuo attacco. Il Premio Finale: Scegli la Tua Ala (85 OVR). Il premio finale è un 1 of 2 Pick (Non Scambiabile) tra due veloci giocatori della promozione Ratings Reload, entrambi con valutazione 85 OVR: Johan Bakayoko (85 OVR): Ala Destra (RW), noto per Velocità e Dribbling. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 1: Schick 86 OVR + Scelta Tra Due Ali Veloci!