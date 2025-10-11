FC 26 Nuovo Obiettivo Live | Riscaldamento Argento – La Rivoluzione delle Carte Silver è Iniziata!

L’evento Ratings Reload è qui e porta con sé il primo, attesissimo, evento Live esclusivo per carte Argento: “Riscaldamento Argento”! Questo è il momento di tirare fuori dal club i tuoi giocatori con OVR massimo 74 e metterli alla prova. Completando tutte le sfide otterrai premi utili e, soprattutto, una EVO esclusiva per potenziare ulteriormente le tue carte Silver! Hai 13 giorni per dominare. L’Amichevole: Riscaldamento Argento. Per partecipare a tutte le sfide è necessario giocare nella nuova amichevole Live “Riscaldamento Argento”. Requisiti: I requisiti standard per questo tipo di evento limitano la valutazione massima delle carte utilizzabili, che deve essere 74 OVR o inferiore (Silver). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

