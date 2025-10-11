FC 26 Evoluzione Debutto Attaccante | Potenzia Posizionamento e Finalizzazione!
È disponibile una nuova e preziosa Evoluzione, “Debutto Attaccante”, perfetta per dare un boost immediato ai tuoi giovani centravanti o ali! Questa EVO gratuita è mirata a migliorare le statistiche fondamentali per segnare: Finalizzazione, Posizionamento d’Attacco e Potenza Tiro. Se hai una punta promettente che necessita di maggiore efficacia sotto porta, questa è l’EVO che fa per te! Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: Gratuita (Non sono richiesti crediti né FC Points).. Disponibilità: Circa 14 giorni.. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte (Si riattiva ogni 3 giorni).. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 82. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: evoluzione - debutto
FC 26 Ecco la prima Evoluzione per il Tuo Portiere (The Debut – Il Debutto)
Yamaha, il nuovo motore V4 cambia a ogni test: “Evoluzione continua fino al debutto”: La rivoluzione in casa Yamaha MotoGP è appena cominciata. Il nuovo motore V4, destinato a segnare la fine dell’era del quattro cilindri in linea, è ancora in… http://dlvr.it/T - X Vai su X
Mercedes-Benz eActros 400: il nuovo passo verso il trasporto elettrico pesante ? Mercedes-Benz Trucks continua la sua corsa verso la mobilità a zero emissioni con il debutto del nuovo eActros 400, evoluzione diretta del 600 e protagonista della Driving - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 recensioni: il nuovo calcio di EA Sports convince? - Le prime recensioni di FC 26 rivelano grandi novità: doppio gameplay, migliorie tecniche e Ultimate Team rinnovato. lifestyleblog.it scrive
FC 26 Evoluzione “L’Ottavo Re di Roma”: Trasforma un Attaccante in un Trequartista di Classe! - La nuova EVO "L'Ottavo Re di Roma" ti permette di trasformare un attaccante non raro in un trequartista ... Come scrive imiglioridififa.com