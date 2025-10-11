FC 26 Evoluzione Debutto Attaccante | Potenzia Posizionamento e Finalizzazione!

È disponibile una nuova e preziosa Evoluzione, “Debutto Attaccante”, perfetta per dare un boost immediato ai tuoi giovani centravanti o ali! Questa EVO gratuita è mirata a migliorare le statistiche fondamentali per segnare: Finalizzazione, Posizionamento d’Attacco e Potenza Tiro. Se hai una punta promettente che necessita di maggiore efficacia sotto porta, questa è l’EVO che fa per te! Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: Gratuita (Non sono richiesti crediti né FC Points).. Disponibilità: Circa 14 giorni.. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte (Si riattiva ogni 3 giorni).. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 82. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

