Farò di tutto l’agente non ha dubbi | l’azzurro è carico

Spazionapoli.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un azzurro è carico al massimo per inseguire un obiettivo da tempo agognato: ne è sicuro il suo agente. Ecco tutte le parole.  Una squadra di uomini veri, quella messa su da Antonio Conte in concerto con la dirigenza azzurra, pronta a lottare e a sputare sangue per il conseguimento degli obiettivi personali e di squadra. D’altronde, se il calcio insegna qualcosa, è proprio che la perseveranza e il duro lavoro prima o poi portano a risultati concreti. L’uso della parola obiettivo è emblematico: non esistono i sogni, solo ambizioni da coltivare. Napoli, un azzurro pronto a tutto: le parole dell’agente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

far242 di tutto l8217agente non ha dubbi l8217azzurro 232 carico

© Spazionapoli.it - “Farò di tutto”, l’agente non ha dubbi: l’azzurro è carico

In questa notizia si parla di: tutto - agente

Xhaka Inter, si allontana del tutto l’opzione nerazzurra? L’agente annuncia: «Abbiamo raggiunto l’accordo con quel club di Premier League!»

“Ecco come sta Politano”, l’agente dell’esterno rivela tutto

Agente Sebastiano Esposito: «Cessione? Tutto rallentato con Cagliari e Fiorentina, sono futuro di una cosa»

Cerca Video su questo argomento: Far242 Tutto L8217agente Ha