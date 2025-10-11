Famiglia divorata dalle fiamme nella periferia di Milano | morti padre madre e figlio nell’incendio di una palazzina

Tragedia nel Milanese. E’ di tre morti il bilancio di un incendio divampato nella notte in un appartamento di un palazzo a Cornaredo. A quanto si apprende le vittime sarebbero tre membri di una famiglia, padre, madre e figlio. Sul posto, in via Cairoli, sono intervenuti i vigili del fuoco. L’appartamento si trova al primo piano di un condominio di sei piani. Quaranta residenti sono stati evacuati dallo stabile. Diciannove persone sono state controllate sul posto dal personale sanitario, mentre otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe, un’autoscala, una autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

