Famiglia distrutta nell' incendio le fiamme partite dal letto di Carlo Papà Benito | Mio figlio sta bruciando Trovate tracce di accelerante

Un'intera famiglia distrutta da un incendio. Sono morti così Benito Laria, Carmela Greco e Carlo Laria, avvolti dalle fiamme nel loro appartamento a Cornaredo (Milano)

famiglia distrutta nell incendio le fiamme partite dal letto di carlo pap224 benito mio figlio sta bruciando trovate tracce di accelerante

© Leggo.it - Famiglia distrutta nell'incendio, le fiamme partite dal letto di Carlo. Papà Benito: «Mio figlio sta bruciando». Trovate tracce di accelerante

Famiglia distrutta nell'incendio, le fiamme partite dal letto di Carlo. Papà Benito: «Mio figlio sta bruciando». I dubbi sul gesto volontario - Sono morti così Benito Laria, Carmela Greco e Carlo Laria, avvolti dalle fiamme nel loro appartamento a Cornaredo (Milano)

Incendio nel milanese: tre morti in un palazzo a Cornaredo. Evacuati cinquanta residenti - Incendio nel milanese, stabile evacuato a Cornaredo: tra le fiamme muoiono madre, padre e figlio.

