False fatture e crediti d’imposta fittizi chiuse le indagini sul presunto maxi giro da 26 milioni

Casertanews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal procuratore Pierpaolo Bruni, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis del Codice di procedura penale) nei confronti di venti persone, accusate – a vario titolo – di aver messo in piedi un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: false - fatture

Fatture false, beni confiscati per i Ciaccia interessati alla Civitanovese

Corruzione e fatture false. La Procura chiude il cerchio: 17 indagati nell’inchiesta sull’Arsenale

Fatture false e indebite compensazioni, sequestrati 11 milioni: interessata anche la Campania

Bari, inchiesta sulla centrale delle fatture false. «Imprenditori vip le usavano per abbattere i redditi» - L'ipotesi della Procura: costituiti fondi neri per spese personali Quasi 300 fatture per operazioni inesistenti del ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

false fatture crediti d8217impostaSuperbonus 110, truffa dei lavori attestati da false asseverazioni tecniche: la Finanza sequestra crediti d’imposta per oltre un milione - Superbonus 110, scoperta una truffa sui lavori attestati da false asseverazioni tecniche. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: False Fatture Crediti D8217imposta