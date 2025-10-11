False dichiarazioni il concorso al Monaldi | condannati ex primari Tortoriello e Malafronte

Sono stati condannati per falso i medici Giuseppe Tortoriello e Giuseppe Malafronte: erano accusati di avere partecipando a un concorso al Monaldi senza dichiarare i carichi pendenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: false - dichiarazioni

Concorso di direttore del reparto di otorinolaringoiatria, arrivano le condanne - Quando vengo a Napoli, cambio lavoro e faccio la sentinella urbana: denuncio abusi, li colleziono, insieme a insulti e minacce. Come scrive napolitoday.it

