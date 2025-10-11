Faenza inaugura la nuova passerella di via Lapi intitolandola ad Ada Rossi

Nella mattinata di sabato 11 ottobre, a completamento dei lavori, è stata inaugurata la nuova pista ciclo-pedonale e la rampa di via Lapi, opera finanziata all'interno del progetto regionale Bike to work, di carattere strategico per la mobilità cittadina. Alla cerimonia, hanno partecipato, tra.

Faenza celebra Ada Rossi e inaugura la rampa ciclopedonale

Faenza, il sindaco Isola inaugura la ciclo-pedonale: “Dopo l’alluvione ricuciamo pezzi di città” VIDEO - A Faenza nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, a completamento dei lavori, è stata inaugurata la nuova pista ciclo- Riporta corriereromagna.it

faenza inaugura nuova passerellaFaenza celebra Ada Rossi e inaugura la nuova rampa ciclopedonale tra via Lapi e via Mura Gioco del Pallone - Sabato 11 ottobre la città di Faenza vivrà una giornata durante la quale si intrecciano memoria civile e cura dello spazio urbano. Da ravennawebtv.it

